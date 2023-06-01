◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本は、最後の試合となる同１１位で２０２５年世界選手権銅メダルの中国と対戦。第８エンド（Ｅ）を終了し６−６の同点。試合は日本時間午後１０時開始の予定だったが、屋外が大雪のため、チームの到着が遅れるなどして、約２０分遅れで始まった。第６Ｅは日本が有利な後攻。