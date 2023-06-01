ノルディック複合団体スプリント…日本は６位ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、ノルディック複合の団体スプリントが行われ、今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で臨んだ日本は６位だった。前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で３位につけたが、後半距離（１５キロ）で順位を三つ落とした。優勝はノルウェーで、イエンスルラース・オフテブロは個人２種目