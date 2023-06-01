ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第３戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は１９日、予選３日目が行われた。渋川夏（２２＝大阪）は３日目５Ｒ、３コースから道中逆転で白星をもぎ取った。初戦こそ６着も２日目以降は２、３、１着と快調に飛ばし、得点率１０位で予選最終日に臨む。「ターンも悪くなかったし、直線はだいぶいいです。だいぶ上位ですね。もう微調整くらいで」と舟足も上位級の感触だ。２０２６年前期適用勝率は３・