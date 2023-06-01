厚生労働省の専門部会は19日、iPS細胞から作った再生医療製品の製造販売を条件付きで了承しました。今後、厚労大臣が正式に承認し、世界初のiPS細胞の製品になる見通しです。19日、条件付きで了承されたのは、大阪大学発のベンチャー企業「クオリプス」が開発した心筋シートの「リハート」と、製薬会社「住友ファーマ」の「アムシェプリ」です。いずれも今後7年の間、さらに有効性を検証することなどを条件に、製造販売が了承され