男子団体スプリント後半距離で力走する山本涼太（奥）＝テーゼロ（共同）スキー複合男子団体スプリントの日本はスローペースの上位陣に食らいついたが、終盤に不運も重なって順位を落とした。山本がトップと1秒9差で出た8周目に、前で転倒したガイガー（ドイツ）と交錯。破損したスキーを取り換えた影響もあって失速し、一気に差が広がった。山本は「最後まで、いい展開でやりたかったなというのが正直なところ」と悔しさを