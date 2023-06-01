ボートレース徳山の「防長交通杯争奪戦」が１９日に開幕した。浅見昌克（５６＝埼玉）は初日２、３コースから２、４着。良機６５号を駆り「行き足がだいぶ良くなって乗り心地も悪くない。パンチ求めてレース後にリング交換した」と舟足も上昇中だ。昨年１０月江戸川Ｇ?マスターズリーグで６年８か月ぶりのＶ。「もう優勝できないと思ってた。久しぶりに優勝してからリズムはバブルです」とニッコリ。１２月びわこでも優勝し