サーモンは、まぐろと並び、刺し身や握りずしのたねとして人気の魚。生のサーモンをサラダ仕立てにすると、ハレの日にぴったりのごちそうメニューになります。今回、ご紹介するのは「サーモンとアボカド、豆のサラダ」。レモン＋粒マスタードのドレッシングがサーモン＆アボカドのおいしさを格上げします。大きめの角切りにして食べごたえのある一皿に。人が来たときや誕生日などの特別な日におすすめです。ぜひ作ってみてください