【その他の画像・動画等を元記事で観る】 斉藤和義が、新曲「鏡よ鏡」のMVを公開した。 ■「斉藤さんの歌とともに、僕の走る姿を楽しんでほしい」（佐野勇斗） 1月9日に配信リリースされた同曲は、松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の主題歌として書き下ろされたもので、ドラマのテーマに合わせて「打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない