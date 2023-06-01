ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われる。ショートプログラム（SP）で日本勢が好発進する中、不気味なのがSP5位で中立選手（AIN）として出場しているロシアのアデリア・ペトロシアン。米メディアも「恐るべき存在」と注目している。17日（日本時間18日）のSPは中井亜美が78.71点で首位、坂本花織が77.23点で2位、千葉百音が74.00点で4位と好発進。アリ