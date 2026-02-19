違憲・違法な「12・3非常戒厳」を宣言して内乱首謀容疑を受ける尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が1審で無期懲役を宣告された。戒厳宣布から443日が過ぎた19日、尹前大統領の事件を審理した裁判所で国会封鎖などが内乱罪に相当するという初の判断が出されてだ。韓国で現職大統領の行為に内乱罪が認められたのは憲政史上初めてだ。裁判所は「大統領は国憲紊乱目的の内乱罪を犯すことができる。憲法機関を機能できなくさせるのが国