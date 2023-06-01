19日、ワシントンで開かれた平和評議会の初会合で話すトランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、パレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初会合をワシントンで開催した。ガザの復興や安定のため、評議会に加盟する湾岸アラブ諸国などが計70億ドル（約1兆円）以上の資金拠出や大規模な要員派遣を約束したと発表。米高官によると、会合には40以上の国・地域が代表団を派遣した。