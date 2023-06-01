ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われる。本番を前に公式練習が行われ、SP13位のアンバー・グレン（米国）が第2グループで調整。曲かけでは冒頭でトリプルアクセルを着氷し、全てのジャンプは跳ばなかったが、フリップ―トーループの連続ジャンプなども降りた。昨季GPファイナル女王のグレンはSPでトリプルアクセルを成功。だが、後半の3回転ループで回転が抜け、SPの必