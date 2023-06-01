【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比193.81ドル安の4万9468.85ドルを付けた。イランの核問題を巡って米国とイランの緊張が高まる中、投資家がリスク回避姿勢を強め、売り注文が先行した。