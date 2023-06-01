埼玉県飯能市の前市長がテーマパークの隣にある土地の開発をめぐり、便宜をはかる見返りに土地開発業者の従業員から現金500万円を受け取ったとして逮捕されました。警察によりますと、大久保勝容疑者は飯能市長を務めていた2021年、市内のテーマパークの隣にある土地の開発をめぐり、土地開発業者の従業員から宿泊施設の開発許可などについて便宜をはかるよう依頼され、その見返りに現金500万円を受け取った疑いがもたれています。