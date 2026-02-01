米グーグルが19日（日本時間）に発表した最新スマートフォン「Pixel 10a」は、日本でも時期は未定ながら、発売自体は予定されている。 外観におけるPixel 10aの最大の特徴は、背面のカメラバーが筐体とシームレスに融合した、フラットなデザインだ。実機の写真でそのデザインをあらためてチェックしよう。 従来のモデルではカメラ部分がわずかに突出していたが、新モデルでは段差がなくな