日立など大手電機メーカーでも春闘の労使交渉が始まりました。日立製作所労働組合・半沢美幸中央執行委員長：経済情勢企業業績を冷静に分析し組合員の意見や生活実態などを反映した上で、要求を立案してまいりました。日立製作所の労働組合は月額1万8000円のベースアップを求める要求書を経営側に提出しました。2025年の1万7000円から1000円上回り、過去最高となります。このほか、三菱電機やNEC、シャープなど大手電機メーカーの