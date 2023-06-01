人気商品・ロールケーキでローソンが日本航空と異業種コラボに乗り出します。ローソンは日本航空の客室乗務員などが監修した「プレミアムロールケーキ」を発売します。各地にゆかりのある客室乗務員が地域の食材や特産品を使った“ご当地ロールケーキ”を手がけました。ババヘラ風プレミアムロールケーキを監修 客室乗務員・沢本さん：ババヘラは私にとって祖父母との大事な思い出。地元の人にはロールケーキとして新たにお楽しみ