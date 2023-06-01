YouTubeで紹介した商品を楽天で直接購入できる新たなサービスが始まります。Googleの日本法人は、YouTubeで紹介した商品が購入されると投稿者に報酬が支払われるアフィリエイトサービスを開始し、国内初のパートナーとして「楽天市場」との提携を発表しました。動画投稿者が楽天市場の商品を動画に関連付けると自動でリンクが表示され、購入ページに誘導する一方、商品が購入されると投稿者が利益を得られる仕組みで、広告や課金に