ボートレース若松のＧＩ「全日本覇者決定戦開設７３周年記念競走」は１９日、準優勝戦が行われた。西山貴浩（３８＝福岡）は準優１０Ｒ、２コースから差してバック３番手も２Ｍで逆転で２番手に浮上し、そのまま２着でゴール。優出切符をもぎ取り、地元周年連覇の夢をつなげた。「準優は出足に全振りした。伸びをつけることも試したが、このエンジンは伸びないね」と出足型に仕上がっている。ただ、優勝戦は４号艇。４コース