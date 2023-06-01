【JAWS フィギュアコレクション 4】 3月中旬 発売予定 価格：1回500円 「SHARK BITE『JAWS』（1975）より」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「JAWS フィギュアコレクション 4」を3月中旬に発売する。価格は1回500円。 本商品は、2025年に50周年を迎えた海洋パニック映画「JAWS」のシーンを再現したガチャの第4弾。今弾では、映画シリーズ1作目と3