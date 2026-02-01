【G19 Gen5 MOS】 1月29日 発売 メーカー：東京マルイ メーカー希望小売価格：25,080円 HOBBY WatchのYouTubeチャンネルにて、東京マルイが1月29日に発売したガスブローバック「G19 Gen5 MOS」の実射動画を公開した。 「G19 Gen5 MOS」は、コンパクトで扱いやすく、それでいてしっかり当てられる実力を持ったガスブローバッ