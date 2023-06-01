19日夜、福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われ、警察は、女性1人の首に切りつけた殺人未遂の疑いで、自称61歳の男を現行犯逮捕しました。 ■平山翼記者「現場となった図書館です。複数の警察車両が確認でき、入り口には規制線が張られています。」警察によりますと、19日午後8時前、福岡市早良区の福岡市総合図書館で「刃物を所持した人を警備員が確保した。人が刺されていて意識はある」と、110番通報がありました。警察が