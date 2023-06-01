1981（昭和56）年2月20日、銀座の宝くじ売り場として愛された「日劇チャンスセンター」が、周辺の再開発に伴い閉店した。60年に開設され、発売枚数、当選実績ともに日本一。閉幕式には約300人のファンが集まり、別れを惜しんだ。夢の売り場は数寄屋橋交差点近くの「西銀座チャンスセンター」に引き継がれた。