木村拓哉が１９日、フジテレビで放送された「トークィーンズ」にゲスト出演した。２０２３年以来、２度目の登場。アンミカとの事前打ち合わせでは、「木村拓哉としての未来予想図は描いてる？」という質問に、「何年後の自分とか、何歳までにこうしたい、とか、ほんっとに、以前からなくて。めちゃくちゃキリギリスです」と“今”を優先する生き方をしていることを説明。「だからね、すごい、大谷翔平選手が高校時代の時に、自