第2次高市内閣が19日本格始動し、副大臣などの人事も決定しました。高市首相は臨時閣議を開き、副大臣・政務官の人事を決定しました。閣僚に続き、全員が再任です。木原官房長官：すでに全速力で政策実現にまい進してくれており、各副大臣・各大臣政務官には大臣をしっかりサポートし各府省の力が十分に発揮できる環境づくりをしていただきたい。また自民党は、選挙対策委員長に旧安倍派の幹部だった西村元経済産業相をあてる人事