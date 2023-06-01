2月16日～2月20日 公開 羽瀬レイナさん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを2月16日から2月20日にかけて公開した。 羽瀬レイナさんによる「別冊ヤングチャンピオン3月号」アザーカットのほか、白濱美兎さんの「ヤングチャンピオンNo.4」アザーカットと天音ちかさんの「ヤングチャンピオン烈No.12」アザーカットも掲載。