【AYANEO POCKET VERT 国内正規版】 2月20日 発売 価格：79,800円 天空は、AYANEO社が開発した縦型Androidゲーム機「AYANEO POCKET VERT 国内正規版」を2月20日に発売する。価格は79,800円。 本製品は、往年のゲームファンが親しんできた「縦型」というフォームファクタにこだわり、現代の最高峰技術を詰め込んだハイエンドモデル。フルCNC削り出しで、一体