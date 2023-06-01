高市総理はきょう、国会で、就任後初めてとなる施政方針演説を行い、高市政権の基本方針を表明します。国会ではきょう、衆参両院の本会議で、高市総理による施政方針演説など、政府四演説が行われます。施政方針演説は、政府が今後1年間に取り組む重点課題や政治姿勢などの基本方針を説明するもので、高市総理は、▼責任ある積極財政や、▼インテリジェンス機能の強化などを訴える考えです。また、飲食料品の消費税率を2年間ゼロと