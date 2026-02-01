浦和がドイツ2部マクデブルクを退団したFWオナイウ阿道（30）を獲得することが19日までに決定的になった。既に交渉は基本合意に達しており、近日中に発表される見通しだ。オナイウは2017年に浦和に在籍しており9年ぶりの復帰。Jクラブでは横浜Mに所属した2021年以来5年ぶりのプレーとなる。オナイウは横浜Mからトゥールーズを経て2023年夏にオセール入り。1年目に15得点を挙げてクラブの1部復帰に貢献したが、2季目は4得点に終