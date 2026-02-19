1998年長野五輪ノルディック複合代表ミラノ・コルティナ五輪を中継したNHKからスタジオ出演した56歳のオリンピアンキャスターが視聴者の混乱を誘っている。19日に行われたノルディック複合チームスプリントの中継で、スタジオゲストとして登場したのは1998年長野五輪ノルディック複合代表でスポーツキャスターの荻原次晴さんだった。双子の兄・健司さん（現・長野市長）を持つことでも知られる次晴さん。現役時代は兄弟でワ