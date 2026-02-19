当時15歳の女子高校生に売春をさせたとして、19歳の少年6人が再逮捕されました。児童福祉法違反と売春防止法違反の疑いで再逮捕されたのは、北九州市小倉南区に住む19歳の少年6人です。このうち、無職の少年が3人、建設作業員の少年が2人、会社員が1人です。警察によりますと、少年6人は去年9月、北九州市小倉北区のホテルで、当時15歳だった女子高校生に売春をさせた疑いです。6人は全員、容疑を認めていて「出会い系サイトを通じ