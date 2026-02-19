もう10年近く前になるが、『株式投資はリスキーだが、博打ではない』と題する電子書籍を上梓した。金融庁が「年金資金の他に2000万円の老後資金が必要」とし、話題を集めたタイミングだった。証券会社の腕っこきディラーにしてデイトレ―ディンの成功率は1割余という実態を知り、ならば2000万円を蓄えるには株式投資で資産を作る方法はと考えた。【こちらも】PPIH、長期ビジョンは依然強気長期連続増収増益の先頭を走る構え