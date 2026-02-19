JR大阪駅ビルの商業施設「ルクア大阪」を運営するJR西日本SC開発は、サウスゲートビルディング10〜16階に4月5日、新商業施設の「LUCUA SOUTH（ルクアサウス）」（大阪市北区梅田）を第1期開業する。大丸梅田店の売り場縮小で生まれる空き区画を活用した施設で、今秋に第2期開業、2027年に全面開業する。【こちらも】大阪・心斎橋に複合施設「クオーツ心斎橋」、4月から順次オープンへLUCUA SOUTHは延べ床面積約3万5,000平方メ