浦和がドイツ２部マクデブルクを退団した元日本代表ＦＷオナイウ阿道（３０）を獲得することが１９日、決定的となった。近日中にもメディカルチェックを受け、正式契約を結ぶ見込み。かつて１７年に浦和でプレー（１８年は山口、１９年は大分に期限付き移籍）したストライカーが、９年ぶりの復帰となる。オナイウは高い身体能力と決定力を武器に、１８年にはＪ２山口で２２ゴール。前回浦和に所属した際にはポジションをつかめ