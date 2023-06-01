東方神起の日本デビュー20周年を記念した映画『東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』』（2月20日全国公開）より、新たな場面写真2点が解禁された。【画像】東方神起の映画『IDENTITY』より、解禁となった別カット2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR 『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリー