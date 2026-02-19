◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本のフォルティウスは、最後の試合となる同１１位の中国と対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終了し４−４の同点となった。試合は日本時間午後１０時開始の予定だったが、屋外が大雪のため、チームの到着が遅れるなどして、約２０分遅れで始まった。第４Ｅは中国が有利な後攻。しかし、最終投者（