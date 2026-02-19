◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ、テーゼロ）男子団体スプリントで、渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）の日本は６位入賞だった。２人１組で争う新種目の前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で渡部暁は１１９メートル、山本は１２５・５メートルを飛んで３位につけたが、１・５キロを交互に５度ずつ滑る後半距離（１５キロ）で順位を落とした。＊