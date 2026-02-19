元フジテレビアナウンサーでフリーの高橋真麻が１９日、久しぶりに夜、外食をしたことを明かした。「先日、久々に夜、外食をしました。薬膳スープに豆乳坦々麺。薬膳スープを自宅で作れるようになりたいので⁡研究中です。」と胸の部分が丸く大きな穴が開いた白いニットを着て、斜め上から自撮りした写真をアップ。美味しそうな豆乳担々麺の写真も添えた。５歳と３歳の２児ママ。おしゃれな私服姿も注目を集めそうだ。