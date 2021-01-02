米国のモノの貿易収支【ワシントン共同】米商務省が19日発表した2025年のモノの国際収支ベースの貿易赤字（季節調整済み）は1兆2409億ドル（約192兆2千億円）で、前年と比べ2.1％増え、過去最大を更新した。貿易赤字の縮小を目指したトランプ政権の高関税措置は、狙い通りの効果を上げなかった。発動前に駆け込みで輸入が膨らみ、その後の高関税を背景とする輸入減少分を打ち消した。モノの通関ベースの対日赤字は縮小した。11