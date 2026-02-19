タレントの三田寛子が１９日、ＳＮＳを更新。元アイドルで薬丸裕英の妻、石川秀美さんの現在を公開した。この日は、薬丸の誕生祝いを松本伊代、早見優ら同期デビュー組で祝ったことを明かした。「薬丸くんお誕生日おめでとうございますご家族の愛に敬服です伊代ちゃん優ちゃんと『ＮＡＩ・ＮＡＩ１６』の一節を即興で振り付けて歌って♪お祝いのスピーチをさせて頂きました１９８１年のドラマ『２年Ｂ組仙八先生』か