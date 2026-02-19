ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で金メダルに輝いたカザフスタンのミハイル・シャイドロフが、超大物スターとの対面を明かした。日本時間１９日までにインスタグラムを更新し、「ＪｕｓｔＷＯＷ」「ＴＡＲＡＲＡＲＡ」と握手する２ショットをアップ。その相手とは、アメリカの伝説的ラッパー、スヌープ・ドッグだ。世界からセレブが訪れている今大会。ドッグは会場でも目撃され、話題になっている。フォロ