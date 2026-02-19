きょうの為替市場、ＮＹ時間に入って再びドル高が強まっており、ドル円は１５５円台に再浮上している。東京時間に１５５円台を回復していたが、海外時間に入って１５４円台に伸び悩んでいた。先ほど発表の米新規失業保険申請件数が米労働市場の底堅さを示したこともドル買戻しに繋がっている。 前日は、堅調な米経済指標と想定外にタカ派だったＦＯＭＣ議事録を受けて、米国債利回りは上昇を継続し、ドルもショートポ