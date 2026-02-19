「PUI PUI モルカー」の見里朝希監督が手掛ける新TVアニメ「Candy Caries(キャンディーカリエス)」の第2弾ティザーPVが公開となりました。2021年3月にYouTubeにて公開、現在175万回再生され、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ「Candy Caries(キャンディーカリエス)」。本作は、社会現象を巻き起こした「PUI PUI モルカー」や第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025で最優秀アニメーション賞