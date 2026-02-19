「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子団体スプリント」（１９日、プレダッツォ・ジャンプ競技場＆テーゼロ距離競技場）日本は６。２２年北京五輪ラージヒル団体銅メダルメンバーの山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝は今季限りで現役を退くレジェンドの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝と激走した。日本の第２走者を務めた山本にとって不運だったのは８周目。それまではノルウェーなどと５チームで第１集団を