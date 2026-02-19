会えている時は誰でも優しくできるはず。でも、本気の恋ほど、離れている時間の過ごし方に差が出るものです。男性は本命の女性に対して、距離ができても関係を放置しません。本命サインは、会えない期間の行動に表れます。会えない理由を共有する忙しくて会えない時ほど男性が状況を説明するのは、本命女性のことを不安にさせたくないから。本命相手ほど、会えない理由を明確にしようとします。逆に本命でない相手には、会えない理