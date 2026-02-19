好きな男性ができても「いつも上手くいかない」と悩んでいませんか？そういう女性は何かしら自分に原因で悪循環を生み出しているのかも。そこで今回は、恋愛で「失敗を繰り返す女性」に見られる共通点を紹介します。恋をすると他のことが見えなくなる恋愛で失敗を繰り返す女性ほど、恋をすると他のことが見えなくなってしまう傾向があります。仕事が手に付かなくなったり、生活習慣が乱れたり、感情の浮き沈みが激しくなったりなど