仕事には慣れているのに、以前ほど伸びている実感がない。そんな停滞感を覚えることはありませんか？一方で、環境が変わったとしても少しずつ前に進み続ける人もいるでしょう。この違いは、能力や年齢ではなく“学び方”にあります。経験だけで乗り切ろうとしている経験は大きな強みですが、それだけに頼ると視野が固定されやすくなります。成長が止まりやすい人は、これまでのやり方を繰り返す傾向があるのです。一方で成長し続け