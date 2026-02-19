ボブは内巻きにしておけば間違いない。そう思っている40代・50代は少なくないでしょう。確かに内巻きボブはまとまりやすく、きちんと見えするヘアスタイル。でも、その“安心感”が、今の空気感からズレる原因になることがあります。毛先を強く内側に入れすぎると、シルエットが止まり、印象が一気に古く見えてしまうのです。丸まりすぎると、顔まわりが重くなる毛先がくるんと強く内側に入ると、あごまわりにボリュームが集まり、