◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日ノルディック複合団体スプリント前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪での戦いが終わった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場し、6位に終わって4大会連続メダル獲得は