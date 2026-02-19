◇アジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝トーナメント1回戦G大阪2（2試合合計3―2）1浦項（2026年2月19日パナスタ）G大阪が執念のベスト8進出を決めた。最後は押し込まれる時間が続き、一旦「5分」と表示されたアディショナルタイムが「9分」に変更されるアクシデントにも見舞われたが、浦項（韓国）に2―1勝利。2試合合計スコア3―2とした。前半34分のFWデニス・ヒュメットの先制点をアシストしたのがMF安部柊